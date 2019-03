Warum Huawei beim P30 auf 5G verzichtet

Huawei hat am Dienstag seine neuen Flaggschiff-Smartphones P30 und P30 Pro präsentiert. Obwohl diese mit zahlreichen neuen Funktionen vollgestopft sind, verzichtet man auf die Technologie der Stunde: 5G. Der kommende Mobilfunkstandard steht in vielen Ländern in den Startlöchern, unter anderem auch in Österreich. Huawei, dessen Business-Sparte Mobilfunkern beim Aufbau von 5G-Netzen hilft, hätte eigentlich jeden Grund, auch hier zu den Vorreitern zu zählen.