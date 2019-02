Samsung stellt das Galaxy S10 in vier Versionen vor

Mehr Kameras

Zusätzlich zu der normalen 12-Megapixel-Kamera, haben die S10-Modelle jetzt eine 16-Megapixel-Weitwinkel-Kamera dazubekommen. Das S10, S10+ und S10 5G haben zudem eine 12-Megapixel-Telekamera, die einem optischen 2-fach-Zoom entspricht. Das S10+ hat eine zusätzliche Front-Kamera mit 8 Megapixeln für die Tiefeninformation. Das S10 5G hat stattdessen eine 3D-Tiefenkamera.

Die Kamera-Software der S10-Serie erkennt jetzt 30 Szenen. Neu dabei sind u.a. Auto, Katze und Getränk. Bei Bedarf kann „Shot Suggestions“ aktiviert werden. Hier werden ein virtueller Horizont und ein Punkt eingeblendet, auf denen man die Kamera ausrichten soll. Dies soll dabei helfen, den besten Ausschnitt für das Motiv zu wählen.

Samsung hebt zudem einen neuen Software-Bildstabilisator für Videoaufnahmen hervor. Dieser soll ruckelfreie Aufnahmen ermöglichen, auch wenn man etwa am Skateboard oder Fahrrad unterwegs ist.

Strom teilen

Wie schon beim Huawei Mate 20 Pro kann die S10-Serie Strom nicht nur kabellos aufnehmen, sondern auch abgeben. So kann man mit den S10-Geräten Smartphones aufladen, die Wireless Charging unterstützen – auch von anderen Herstellern. Dies funktioniert ebenfalls mit Wearables, die Wireless Charging unterstützen, wie etwa Samsungs neue Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds.

Wie bei anderen aktuellen Smartphones, darf auch bei den S10s die künstliche Intelligenz nicht fehlen. Diese soll vom Nutzerverhalten lernen und etwa in der früh schon Apps vorladen, damit der User diese sofort nutzen kann, sobald er das Smartphone in die Hand nimmt. Ist man in der Arbeit, versetzt die KI die Apps, die man dort üblicherweise nicht nutzt, in den Standby-Modus, um Akku zu sparen. Die KI soll auch die Leistung beim Gaming steigern.