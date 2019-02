LG V50 ThinQ: 5G-Smartphone mit Doppel-Bildschirm angekündigt

Als SoC kommt Qualcomms Snapdragon 855 zum Einsatz, der über das 5G-Modem X50 verfügt. Zudem wurden sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte an internem Speicher verbaut. Dieser lässt sich jedoch über einen microSD-Kartenslot aber um bis zu zwei Terabyte erwietern. Bei der Kamera setzt LG auf ein Triple-Setup: eine 16-Megapixel-Kamera mit Weitwinkellinse (f/1.9), eine 12-Megapixel-Kamera mit Telelinse (f/2.4) sowie eine herkömmliche 12-Megapixel-Kamera. Bei der Frontkamera kommen ebenfalls zwei Kameras (8 Megapixel sowie 5 Megapixel Weitwinkel) zum Einsatz. Das Smartphone ist wasser-, staub- und stoßfest (IP68, MIL-STD 810G).

Warten auf 5G

LG will das Smartphone in den USA, Südkorea, Australien und „mehreren europäischen Ländern“ auf den Markt bringen. Dort will man gezielt mit Mobilfunkern zusammenarbeiten, die dieses Jahr noch 5G-Netze starten wollen. Ob Österreich sich auch darunter befindet, ist unklar. Der Schweizer Mobilfunker Swisscom wurde aber explizit erwähnt.

LG ist nicht der erste Hersteller, der ein 5G-Smartphone angekündigt hat. Dieser Titel geht an Samsung, der am Mittwoch eine 5G-Variante des Galaxy S10+ präsentiert hat, dicht gefolgt von Xiaomis Mi Mix 3 5G. Auch Huawei zeigte am Sonntag mit dem Mate X erstmals ein 5G-Smartphone. Und auch OnePlus kündigte bereits die Absicht an, auf dem Mobile World Congress ein 5G-Smartphone zu demonstrieren.