Österreich ist Europas erstes 5G-Land - für 200 Kunden

Ausbau

Das heißt aber nicht, dass 5G nächstes Jahr den derzeitigen Standard 4G ablöst. Aufgrund der geringen Netzabdeckung und der zu Beginn hohen Preise wird 5G vermutlich auch 2020 nicht für die breite Masse verfügbar sein – trotz der Ankündigungen von T-Mobile, A1 und Drei. Laut T-Mobile werde man bis Ende 2020 auf 300 5G-Sendestationen ausweiten, bis Ende 2021 sollen es 1000 sein.

Die anderen Mobilfunker haben sich noch nicht konkret zu ihren Ausbauplänen geäußert. Der Bundeskanzler konnte sich deshalb einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Durch den Start von 5G in Österreich wird jetzt auch Druck auf die anderen Anbieter ausgelöst. Es gibt auch Gespräche mit A1.“ Bis 2025 strebt die Bundesregierung an, 98 Prozent des Landes mit 5G zu erreichen.

Kurz und Hofer betonten erneut, dass die Frequenzauktion so gestaltet wurde, dass die Betreiber genügend Geld für den Ausbau der Infrastruktur übrig haben. „Außerdem wird alles, was bei der Auktion hereinkommt in den Glasfaser-Ausbau in Österreich gesteckt“, so Hofer. Das soll wiederum den Ausbau von 5G beschleunigen, denn die 5G-Sendestationen sind üblicherweise an Glasfaserleitungen angeschlossen.

Das Installieren neuer Sendestationen freut aber nicht alle Bürger. So gibt es Befürchtungen, dass dadurch die Belastung durch elektromagnetische Strahlung höher wird. „5G hat gerichtete Handystrahlen. Wir richten sie nur dort hin, wo sie gebraucht werden und können die Strahlung so optimieren. 4G strahlt hingegen überall hin“, sagt Trionow. Auch Hofer sieht keine Gefahr: „Die größte Strahlenbelastung ist, wenn man das Handy am Ohr hat. Durch 5G steigt die Strahlenbelastung nicht.“