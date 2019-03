T-Mobile startet neues Netz: Das sind die ersten 5G-Gemeinden

"Der 26. März 2019 ist ein historischer Tag für unser Unternehmen. Wir starten mit dem ersten 5G-Netz in Österreich und bieten den ersten Kunden mobiles Breitband in Glasfasergeschwindigkeit über 5G", sagt Andreas Bierwirth, CEO von T-Mobile Austria bei einer Pressekonferenz in Wien.

T-Mobile Austria hat also heute Dienstag die ersten 5G-Mobilfunkstationen in Österreich in Betrieb genommen. Vorerst betreibt der Mobilfunker 25 Sendestationen in ganz Österreich - vorwiegend im ländlichen Raum. Im Laufe des Jahres werden weitere 5G-Stationen dazukommen, heißt es von T-Mobile im Rahmen einer Pressekonferenz.

Für einen kleinen Nutzerkreis wird, den sogenannten "friendly costumers", wird T-Mobile spezielle 5G-Router zur Verfügung stellen. Erste 5G-fähige Smartphones werden erst später im Jahr auf den Markt kommen. Die Erfahrungen aus den ersten 5G-Standorten werden in den weiteren 5G-Ausbau einfließen, so der Mobilfunker. Zu konkreten Preisen und Tarifen war vorerst noch nichts bekannt.