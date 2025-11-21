Wie Roboter und Drohnen kritische Infrastruktur sicherer machen

Beim Stadtwerketag wurde gezeigt, wie Roboter und Drohnen bereits jetzt eingesetzt werden.

Ein Roboterhund zieht am Wiener Zentralfriedhof seine Runden. Er kontrolliert, ob die Wasserhähne zugedreht, die Mülltonnen bereits geleert und die Tore am Ende des Tages versperrt sind. Das Pilotprojekt am Friedhof war zwar nur von kurzer Dauer, zeigt aber, wohin die Reise gehen könnte, wie Peter Liebhart und Charlotte Friedl vom Competence Center Smart Inspection der Wiener Stadtwerke erzählen. Synergien nutzen und den Zugang zu modernen Technologien fördern sind 2 wesentliche Aufgaben, die sich das Competence Center gesetzt hat. Die beiden Experten zeigten beim Stadtwerketag, der am vergangenen Freitag unter dem Motto "Sicherheit - Versorgung - Fachkräfte" abgehalten wurde, wie Roboter und Drohnen bei kritischer Infrastruktur eingesetzt werden können, um diese besser zu warten und auch zu schützen. Verantwortung für über 2 Millionen Menschen "Als größter kommunaler Infrastrukturdienstleister hat Sicherheit für uns oberste Priorität. Wir tragen Verantwortung für die Versorgung von über 2 Millionen Menschen in der Metropolregion Wien - und damit für das Funktionieren von Öffis, Kraftwerken und Netzen", sagt Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke-Gruppe. "Die Resilienz unserer kritischen Infrastruktur ist die Grundlage dafür, dass Wien auch in herausfordernden Zeiten zuverlässig und sicher bleibt und für die aktuellen Herausforderungen im Sicherheitsbereich gerüstet ist."

Der Energy Dog von Wien Energie. © Wien Energie

Ein Hightech-Roboterhund wird bereits von Wien Energie für Kontrollgänge im Kraftwerk Simmering eingesetzt. Der sogenannte Energy Dog schießt Fotos von Messuhren, eine Infrarotkamera erkennt die Temperatur einzelner Maschinenteile, Mikrofone hören Geräusche, die nicht auftreten sollten und mit Gassensoren kann er verschiedene Gase erschnüffeln. So können auftretende Probleme früh erkannt und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Der Energy Dog bei seinem Rundgang. © Wien Energie

Der Energy Dog wurde vom US-Unternehmen Boston Dynamics entwickelt, mittlerweile gibt es aber auch viele Anbieter aus China und einige wenige aus Europa, wie das Schweizer Unternehmen Anybotics. Die Herkunft der Systeme ist wichtig, denn sie überwachen schließlich kritische Infrastruktur und sollen für staatliche Akteure nicht zugänglich sein. "Wir sehen, dass manche Systeme versuchen, immer wieder nach Hause zu telefonieren", sagt Lienhart. Das muss an sich nicht besorgniserregend sein, etwa wenn lediglich die Uhrzeit abgefragt wird. Durch Firewalls kann man aber verhindern, dass Daten - egal welcher Art - an die Hersteller gesendet werden. Drohnen bergen Chancen und Gefahren Auch Drohnen kommen im Energiesektor zum Einsatz, z. B. zur Kontrolle von Solarpaneelen. Mit hochauflösenden Foto- und Wärmebildkameras können fehlerhafte Paneele erkannt werden - entweder durch oberflächliche Beschädigungen oder weil Wärme nicht richtig abgeleitet werden kann.

Drohneninspektion der PV-Module am Haus des Meeres. © Wien Energie