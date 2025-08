Großrevision im Kraftwerk Simmering: Was passiert, wenn der Block stillsteht

Strom wird in einem solchen Kraftwerk an 2 Stellen erzeugt - einerseits durch die Gas- und andererseits durch die Dampfturbine. Durch die Kombination beider Prozesse gehört zu den effizientesten fossil befeuerten Kraftwerksarten. Der Wirkungsgrad vom Kraftwerk Simmering liegt bei über 81 Prozent. So funktioniert es:

Gasturbine

Luft wird angesaugt und verdichtet. Die verdichtete Luft wird mit Erdgas in einer Brennkammer vermischt und verbrannt. Die dabei entstehenden Gase treiben die Gasturbine an, wodurch Strom erzeugt wird

Dampfturbine