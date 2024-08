Japanisches Start-up will in 10 Jahren Fusionsreaktor in Betrieb nehmen

31.08.2024

In den 2040ern will die Firma Helical Fusion seinen Kernfusionsreaktor auch kommerziell rentabel machen.

Weltweit suchen Forscher eine Möglichkeit, saubere Energie durch Kernfusion zu produzieren. Bis die Technologie so weit ist, tatsächlich Strom zu liefern, dürften noch Jahrzehnte vergehen, denn die Forschung ist teuer und schwierig. Ein Start-up aus Japan hat jetzt aber deutlich ambitioniertere Pläne geteilt. Helical Fusion will bereits 2034 den ersten stationären Kernfusionsreaktor weltweit in Betrieb nehmen. Das verkündete der CEO Takaya Taguchi gegenüber Reuters. In den 2040er Jahren soll eine kommerzielle Version Strom liefern. Start-up will Japan zum Energieexporteur machen "Wenn dies gelingt, könnte Stromimporteur Japan seine eigene Energie produzieren und sogar exportieren, was die Energiesicherheit Japans erheblich verbessert", so Taguchi. Der ehemalige Banker gründete Helical Fusion 2021 zusammen mit 2 Wissenschaftlern. ➤ Mehr lesen: Fusionsreaktor JET stellt zum Abschied einen Energie-Weltrekord auf

Das heiße Plasma soll mit elektromagnetischen Spuhlen ("Helical Coils") in der Schwebe gehalten werden © Helical Fusion

Das Start-up hat sich für eine Art Stellarator entschieden, den sie "Heliotron" nennen. Dabei befindet sich Plasma in einem in sich verdrehten Donut. Das wird auf mehrere Millionen Grad erhitzt und durch ein Magnetfeld in der Schwebe gehalten. Laut Helical Fusion soll 1 Gramm der verwendeten Wasserstoffisotope so viel Energie erzeugen wie das Verbrennen von 8 Tonnen Öl. ➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion? Kapazität von 50 bis 100 Megawatt Der Pilotreaktor soll eine Erzeugungskapazität von 50 bis 100 Megawatt haben. Dieser soll ab 2034 für einige Jahre laufen, bevor mit dem Bau einer kommerziellen Version begonnen wird. Er sei für den Einsatz auf großen Schiffen oder einsamen Inseln geeignet.