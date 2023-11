Meilenstein für weltweit größten Fusionsreaktor

Die geglückte Vorführung "beweist der Welt, dass die Maschine ihre grundlegende Funktion erfüllt", sagt Sam Davis , Projektleiter bei Fusion for Energy, einer EU-Organisation, die mit den japanischen National Institutes for Quantum Science and Technology an JT-60SA arbeitet. Bis im Fusionsreaktor allerdings ernsthafte physikalische Experimente durchgeführt werden, dürfte es noch bis zu 2 Jahre dauern.

Der größte Kernfusionsforschungsreaktor steht in Japan und wurde vergangene Woche zum ersten Mal "angefeuert" . Obwohl der erste Betrieb wohl deutlich kürzer dauerte, ist der Tokamak JT-60SA darauf ausgerichtet, ein 200 Millionen Grad heißes Plasma für 100 Sekunden aufrechtzuerhalten. Damit spielt man in der höchsten Liga der Fusionsreaktoren.

Während das Gebäude rund um JT-60 beibehalten wurde, wurde der Reaktor von Grund auf neu gebaut. Der 15,5 Meter hohe JT-60SA (der Name steht für Japan Tokamak Super Advanced) fasst 135 Kubikmeter an Plasma - etwa ein Sechstel des Volumens des europäischen ITER.

Während eines Tests im März 2021 kam es zu einem Kurzschluss in dem Kabel, das eine der supraleitenden Magnetspulen des Reaktors mit Strom versorgte. Der Kurzschluss wurde auf eine unzureichende Isolierung an einer kritischen Kabelverbindung zurückgeführt. Der Vorfall ereignete sich, als der Strom im Stromkreis minimal war, wodurch Schäden an den Magnetspulen abgewendet werden konnten. Dennoch entschied man sich, die Isolierung von 100 Verbindungen zu überprüfen, was 2,5 Jahre in Anspruch nahm.

Keine Experimente mit Tritium

JT-60SA wird nur Experimente mit Wasserstoff und Deuterium durchführen. Tritium - eine dritte Form von Wasserstoff, die teuer, knapp und radioaktiv ist - wird nicht eingesetzt. Dieser Brennstoff gilt allerdings als die effizienteste Option für die Energieerzeugung, weshalb ITER ab 2035 einen Deuterium-Tritium-Brennstoff verwenden will.

Bis 2050 will Japan auch den ersten Demonstrationsreaktor DEMO bauen, eine Weiterentwicklung von ITER. Dieser soll erstmals zeigen, dass eine kommerzielle Stromerzeugung durch Kernfusion möglich ist.