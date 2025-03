Dünne Solarzellen zum Aufkleben sollen bald marktreif sein

Power Roll hat kürzlich einen Durchbruch bekannt gegeben . Durch eine Änderung am Design der Solarmodule soll die stromerzeugende Folie wesentlich günstiger zu produzieren sein und gleichzeitig mehr Energie erzeugen können.

Eine Lösung für dieses Problem will die britische Firma Power Roll parat haben. Sie arbeitet schon seit mehr als 12 Jahren an Solarmodulen, die extrem dünn , besonders leicht sind und flexibel sind. Daher sollen sich diese Solarzellen quasi überall aufkleben lassen .

Neues Verfahren, neues Design, mehr Effizienz

Das britische Unternehmen setzt auf ein Verfahren, bei dem feinste Mikrorillen in eine Folie graviert werden. Das ist am ehesten mit dem holografischen Sicherheitsmerkmal auf Kreditkarten zu vergleichen. Jede dieser Rillen enthält eine eigenständige Solarzelle, die aus einer Perowskit-Struktur besteht.

➤ Mehr lesen: Warum haben nicht alle E-Autos Solarzellen am Dach?

Durch das neue Produktionsverfahren, das Power Roll in Zusammenarbeit mit der University of Sheffield entwickelt hat, konnte die Anzahl der Rillen massiv erhöht werden: von 16 auf 362. Das soll die Energieausbeute erhöhen, wodurch sich die Effizienz (PCEs) auf bis zu 12,8 Prozent steigern lasse, wie New Atlas schreibt.

Ermöglicht wird dies durch ein kostensparendes Konzept. Dabei fällt der stromerzeugende Kontakt auf der Oberseite weg. Beide Kontakte befinden sich bei dem neuen Design auf der Unterseite. Das hat den großen Vorteil, dass die transparente und leitfähige Oxidschicht weggelassen werden kann. Und diese Schicht ist ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Herstellung von Solarmodulen.