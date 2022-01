Elon Musk nennt Joe Biden "feuchte Sockenpuppe in menschlicher Form"

Tesla-Gründer Elon Musk und US-Präsident Joe Biden werden wohl keine Freunde mehr werden. Die Abneigung dürfte gegenseitig sein. Wenn Biden über elektrische Auto spricht, ignoriert er Tesla regelmäßig. Im Gegenzug teilt Musk dann gegen Biden aus.

So auch am Mittwoch, als Biden in einem Tweet davon schwärmte, dass die Zukunft der elektrischen Mobilität gerade in Amerika entstehe. Noch nie seien so viele Elektroautos gebaut worden wie jetzt. Von Unternehmen wie General Motors und Ford, twitterte der US-Präsident, der darunter auch ein Video von sich und GM-Chefin Mary Barra postete. Tesla, das in den USA unangefochtener Marktführer bei Elektroautos ist, erwähnte er mit keinem Wort.