So nutzt man ein WhatsApp-Konto auf mehreren Handys gleichzeitig

So funktioniert die WhatsApp-Doppelnutzung

Zunächst benötigt man natürlich das Smartphone, auf dem WhatsApp bereits eingerichtet ist - das Primärgerät quasi. Auf dem zweiten Android-Handy oder dem Android-Tablet ladet man sich nun die aktuelle WhatsApp-App (v2.23.1.24 beta) herunter.

In der Nicht-Beta-App funktioniert das bisweilen noch nicht. Man kann sich also einerseits für das Beta-Programm anmelden oder man holt sich die entsprechende APK von einem externen App-Store, was wir an dieser Stelle aber nicht empfehlen wollen.