Wie man Fotos auf WhatsApp samt Bildunterschrift weiterleitet

WhatsApp-Nutzern dürfte das Problem bekannt vorkommen: Man bekommt ein lustiges Foto von einem Freund zugesandt. Darunter steht ein kurzer Satz, der dem Bild einen Kontext verleiht - eine klassische Bildbeschreibung also.

Nun will man das Bild an andere Freunde weiterleiten. Doch beim Weiterleiten innerhalb des Messengers bleibt die Bildbeschreibung auf der Strecke. Das Foto kommt ohne Kontext an und auch das Herauskopieren der bloßen Bildunterschrift ist nicht möglich.