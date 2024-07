Amazon Prime Day 2024: So tappt ihr nicht in die Schnäppchenfalle

Seit 10 Jahren ist Amazon Prime in Österreich verfügbar. Und seit 2015 findet der Prime Day gewöhnlich im Sommer statt. Auch dieses Jahr werden am 16. und 17. Juli wieder vermeintliche Schnäppchen angeboten.

Das mittlerweile 2-tägige Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Shopping-Gelegenheiten der Welt entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden allein am ersten der beiden Tage 375 Millionen Produkte gekauft - ein Rekord für Amazon. Schätzungen zufolge setzte das US-Unternehmen an den 2 Tagen des Prime-Day-Events 14,7 Milliarden Dollar um.

Aktionstage in Österreich sehr beliebt

“Solche Aktionstage werden in Österreich sehr gern genutzt, ähnlich wie Rabattmarkerl im Supermarkt”, sagt Experte Thorsten Behrens, Projektleiter der Watchlist Internet. Die zeitlich begrenzten Angebote bergen allerdings auch die Gefahr überhasteter Kaufentscheidungen.

Als wichtigster Tipp gilt daher: nichts überstürzen und Preise vergleichen. Preisvergleichsportale wie geizhals.at und idealo.at zeigen nicht nur, wo es ein Produkt gerade besonders günstig gibt, sondern auch den zeitlichen Preisverlauf. Ähnliche Funktionen bieten Browsererweiterungen wie etwa keepa.

Dass Preise kurz vor den Aktionstagen künstlich hochgetrieben werden, nur um dann einen hohen Rabatt anzuzeigen, ist eigentlich illegal. Laut EU-Modernisierungsverordnung müssen Rabatte im Vergleich zum günstigsten Preis der vergangenen 30 Tage ausgezeichnet werden. “Das müsste zwar so sein, in der Praxis ist das allerdings sehr schwer nachzuverfolgen”, erklärt Behrens der futurezone. “Daher muss man genau kontrollieren, worauf sich der Rabatt bezieht. Das kann auch der Herstellerpreis sein.”

Vorsicht vor zeitlich beschränkten Angeboten

Sogenannte Blitz-Angebote gaukeln zusätzlich Dringlichkeit vor. Hier sollen Käufer möglichst rasch zum Kauf verleitet werden. Nicht nur zeitlich ist das Angebot begrenzt, es stehen oft auch nur begrenzte Stückzahlen zur Verfügung.

“Von Countdowns und begrenzten Stückzahlen sollte man sich auf keinen Fall stressen lassen“, betont Elisabeth Barth, Juristin beim Verein für Konsumenteninformation. „Die Verknappung eines Angebots verleitet leicht zu Impulskäufen. Wer kann aber schon überprüfen, ob tatsächlich nur drei oder doch mehrere Hundert Stück auf Lager liegen?”

Dennoch ist es möglich, beim Prime Day gute Deals zu ergattern. Das Preisvergleichsportal Geizhals hat im vergangenen Jahr die Prime-Day-Preise der 10.000 beliebtesten Produkte mit den Preisen aus der Vorwoche verglichen.

Am meisten konnte man dabei bei Überwachungskameras sparen (-32 Prozent), gefolgt von Elektrorasierern (-27 Prozent) und - passend zur Jahreszeit - Monoblock-Klimageräten (-23 Prozent). Auch Smart-Home-Sensoren und Kindersitze waren im Schnitt 21 Prozent günstiger zu haben als in der Woche zuvor.