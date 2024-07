Morgen ist Prime Day: Diese Angebote gibt es jetzt schon

Bereits vor dem Start des offiziellen Prime Days am Dienstag gibt es einige Aktionen.

Der Online-Händler Amazon lockt traditionell in der heißen Jahreszeit mit Sonderangeboten. Nicht zuletzt auch, um das Geschäft in den ansonsten eher schwachen Sommermonaten zusätzlich anzutreiben.

Heuer findet der sommerliche Prime Day am Dienstag, den 16. Juli, und Mittwoch, dem 17. Juli, statt. Wer nicht so lange warten kann, für den gibt es schon vorab Sonderangebote. In erster Linie ist es Amazon-eigene Hardware, die schon verfrüht vorab günstiger angeboten wird.

Entscheiden muss man sich dann aber schnell, einige der Angebote enden bereits heute wieder um 11:30. Hier eine Auswahl früher Amazon-Prime-Day-Aktionen.

Prime gratis testen

Das alles gilt nur für Prime-Mitglieder. Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann einen 30-tägigen Gratiszeitraum starten und so von den Aktionen profitieren. Wenn man Prime ansonsten nicht benötigt, empfiehlt es sich gleich einen Kalendereintrag zu erstellen, um nicht auf das Kündigen zu vergessen.