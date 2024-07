2.350 Dollar teurer Amazon-Roboter ist nach 10 Monaten Müll

Allerdings sind diese Business-Roboter von Amazon schon nach kurzer Zeit gescheitert und werden nun im besten Fall recycelt. Offenbar hat der Konzern beschlossen, dass es ein Fehler war, die Geräte auf den Markt zu bringen.

Roboter für den Müll

Unternehmen, die die Business-Version von Astro nutzen – etwa Astro Secure – erhielten vergangene Woche eine E-Mail vom zuständigen Amazon-Kundenservice, die sie darüber informierte, dass ihre Geräte am 25. September abgeschaltet werden. Dabei werden alle darauf befindlichen persönlichen Daten gelöscht. Außerdem werden die Astro-Besitzer dazu aufgefordert, den Roboter kostenlos dem Recyclingprogramm von Amazon zuzuführen.

Immerhin wird den Kunden von Amazon der Kaufpreis von 2.350 US-Dollar sowie vorausbezahlte Abo-Kosten für die Software zurückerstattet. Zusätzlich erhalten sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 300 Dollar.

„Obwohl wir stolz auf das sind, was wir gebaut haben, haben wir uns entschieden, die Unterstützung für Astro for Business einzustellen, um uns darauf zu konzentrieren, Astro zum besten Roboter für das Zuhause zu machen“, heißt es in einer Mail an die Kunden, die The Verge einsehen konnte. Denn Astro wurde 2021 zunächst als Roboter für die Unterstützung zu Hause angekündigt.

Ausgeliefert wurde diese Heim-Version allerdings noch immer nicht. Nach wie vor ist das Gerät nur als Vorschau verfügbar, für die man eine Einladung braucht. Es soll für 1.600 Dollar auf den Markt kommen.