Jeff Bezos, Microsoft und Nvidia investieren in humanoiden Roboter

Investor-Kompetenzen genutzt

Für die Weiterentwicklung des Roboters werden die Kompetenzen einiger Investoren genutzt. Wie Heise berichtet, arbeitet Figure etwa mit OpenAI zusammen, um ein Verständnis für sprachlich empfangene Anweisungen zu erlangen. Der Cloud-Computing-Dienst Microsoft Azure wird zum Aufbau der KI-Infrastruktur, etwa zur Speicherung von Trainingsdaten, verwendet.

Baldige Kommerzialisierung anvisiert

Im Jänner wurde eine Zusammenarbeit von Figure und BMW bekannt gegeben. Der deutsche Autohersteller will Figure-01-Roboter in der Pkw-Fertigung einsetzen. Figure sieht dies als Beweis, dass es sein Produkt bereits erfolgreich kommerzialisieren kann. "Unsere Vision ist es, humanoide Roboter so schnell wie möglich in kommerzielle Tätigkeiten einzuführen", sagt Brett Adcock, Gründer und CEO von Figure.

