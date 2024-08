Die besten Foto-Organizer für iOS und Android

Vom Schnappschuss mit der Familie bis zum Album aus dem Urlaub, mit den richtigen Apps bringen wir Ordnung in die Fotosammlung.

Um Hunderte oder gar Tausende neue Fotos im Überblick zu behalten, braucht es aber auch Ordnung in der Foto-Galerie.

Erkennt die App Fotos als Duplikate , können wir diese einfach vergleichen und überschüssige aussortieren . Ganz besondere Fotos lassen sich zudem favorisieren. Am Ende einer jeden Sortier-Session fragt uns die App dann noch einmal zur Sicherheit, ob wir alle Fotos im Müll tatsächlich löschen wollen. Um 4,99 Euro pro Monat erhalten wir zudem zusätzlichen Cloud-Speicher für bis zu 10.000 Fotos.

Slidebox präsentiert uns dann jedes enthaltene Foto einzeln. Ein Wischer nach links oder rechts zeigt uns die nächsten Fotos, ein Swipe nach oben wirft das Foto in den Müll. Am unteren Bildschirmrand finden wir außerdem unsere Alben. Durch Wischen zum oder drücken auf den Albumnamen wird dann das jeweilige Foto dort einsortiert.

Am einfachsten lässt sich Slidebox als „Tinder für Fotos beschreiben“. Haben wir der App einmal Zugriff auf unsere Sammlung gewährt, kann direkt los sortiert werden. Zum Einstieg gibt es ein kurzes Tutorial, wobei das Gesten-basierte System kaum Erklärungen braucht. Um mit dem Sortieren loslegen zu können, müssen wir lediglich die Galerie bzw. ein spezifisches Album auswählen.

GetSorted arbeitet dabei mit Tages- und Monatszielen . Aufgeteilt in Stapel , präsentiert uns die App beispielsweise 50 Fotos pro Tag. Diese können wir mit einem Wischer nach oben löschen oder nach unten behalten. Besondere Fotos lassen sich als Favorit markieren oder direkt aus der App teilen. Möchten wir mehr als unser Tagesziel auf einen Rutsch erledigen, können wir direkt mit dem nächsten Stapel fortsetzen.

GetSorted setzt ebenfalls auf Wischgesten, verknüpft das Ganze aber mit einer Art Gewohnheitstracking . Haben wir GetSorted Zugriff auf unsere Fotos gewährt, begrüßt uns die App mit einem kompakten Dashboard. Fast wie bei einer Fitness-App möchte man uns hier eine Routine angewöhnen, um regelmäßig Ordnung in das Foto-Chaos zu bringen.

PhotoSync

Während die Sammlung auf dem Smartphone immer größer wird, wird auch der Transfer auf ein anderes Gerät wie beispielsweise dem PC immer komplizierter. PhotoSync bietet sich hier zum geordneten Übertragen an. Starten wir die App, wird uns direkt die gesamte Galerie angezeigt. Hier können wir uns dann durch die einzelnen Fotos tippen und jene auswählen, die wir übertragen möchten.

Das Besondere an Photosync ist die Auswahl an Möglichkeiten, wie wir unsere Fotos auf andere Geräte oder Server verfrachten. Einmal ausgewählt, können wir diese an die PC-Companion-App senden. Viel interessanter sind aber der Support für FTP, SMB oder WebDAV, um Ordner auf dem hauseigenen NAS zu befüllen. Ebenso möglich ist das Übertragen auf Dropbox, OneDrive, Google Fotos, Box, Flickr und einige weitere Dienste.

PhotoSync merkt sich dabei, welche Fotos wir bereits transferiert haben, um beim nächsten Mal nur neue hinzugekommene Bilder zu wählen. Besonders praktisch ist hier auch, fixe Überordner zu wählen, während die Unterordner beispielsweise mit Albumname, Aufnahmedatum oder einer manuellen Eingabe versehen werden. Auf Wunsch synchronisiert PhotoSync unsere Fotos auch automatisch im Hintergrund. Um die App vollumfänglich nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 0,99 Euro pro Monat erforderlich.

PhotoSync ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.