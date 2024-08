Google Maps zeigt, wie Städte früher ausgesehen haben

Die Welt schaut derzeit auf Paris, wo gerade die Olympischen Spiele stattfinden. Das nimmt Google zum Anlass, um seinem Kartendienst ein interessantes neues Feature zu verpassen. Damit lässt sich erkunden, wie historische Sehenswürdigkeiten in Paris früher ausgesehen haben.

Die historischen und mittlerweile längst abgetragenen Länderpavillons der Weltausstellung im Jahr 1900 können am Ufer der Seine ebenso mit der neuen Google-Maps-Funktion betrachtet werden. Gleichzeitig liefert der Kartendienst reichlich Hintergrundwissen zu den historischen Landmarks.

Mehr Sehenswürdigkeiten folgen

Google hat angekündigt, dass in Zukunft mehr historische Sehenswürdigkeiten auch in anderen Städten als 3D-Modelle zur Verfügung gestellt werden. Einen Zeitplan oder die Namen der kommenden Orte hat der Technologiekonzern allerdings nicht erwähnt.

In den nächsten Wochen werden in der französischen Hauptstadt jedenfalls auch die Bastille sowie die Notre-Dame in der AR-Funktion dargestellt. Realisiert wird die virtuelle Zeitreise im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Google.