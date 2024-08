Google Maps bekommt praktische Neuerung beim Navigieren

Googles Kartendienst Maps bekommt ein neues Feature, mit dem man sich an neuen Orten besser zurechtfinden soll. Wenn man sich zu einer Adresse navigieren lässt und sich ihr nähert, markiert Google das entsprechende Gebäude auf der Karte, indem es eingefärbt wird.

Zudem zeigt der Dienst an, wo sich der Eingang sowie ein nahegelegener Parkplatz befinden. Google berichtet von der Neuerung am Mittwoch in einem Blogpost. Demnach soll das neue Feature “in den kommenden Wochen” global für Android, iOS sowie Android Auto und Apple Carplay verfügbar gemacht werden.