Woher weiß Google, wie schnell man fahren darf?

Künftig kann man sich beim Navigieren in Österreich auch das Tempolimit anzeigen lassen. Wir erklären, wie das funktioniert.

Viele moderne Autos bringen eine praktische Funktion mit: Mit Kameras und Sensoren scannen sie Verkehrsschilder und zeigen direkt an, wie schnell man fahren darf. Ab 2024 schreibt die Europäische Union sogar vor, dass Neuwagen mit einem solchen „Intelligent Speed Assistance“-System (ISA) ausgestattet sein müssen. Gerade in Gebieten, in denen man sich nicht auskennt oder auf langen, monotonen Strecken unterwegs ist, kann die Anzeige hilfreich sein. Wie oft fragt man sich nach einiger Zeit: Wie schnell darf man hier eigentlich fahren?

Google Maps zeigt in manchen Regionen neben der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Fahrer*innen hierzulande bekamen diese Information bislang nicht. Das soll sich nun ändern, wie Google angekündigt hat. In „den nächsten Monaten“ soll die Funktion kommen. Doch woher nimmt Google die Informationen, ohne Zugriff auf eine Live-Kamera zu haben, die Verkehrsschilder filmt?

Street View, Nutzer*innendaten und KI

Um das zu verstehen, muss man zuerst wissen, wie Google überhaupt zu seinem Kartenmaterial kommt. Dafür nutzt das Unternehmen Bildmaterial, das vor Ort gesammelt wird. Mit „Street View“ fahren oder gehen Google-Mitarbeiter*innen seit 2007 regelmäßig Straßen ab und fotografieren sie mit einer 360-Grad-Kamera.

Hinzu kommen öffentliche Straßenkarten. Diese basieren meist auf Luftaufnahmen aus Flugzeugen, Google nutzt auch Satellitenbilder für weniger zugängliche Gebiete.

