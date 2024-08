Bitcoin stürzt brutal ab: Die Gründe für den Krypto-Crash

➤ Mehr lesen: Bitcoin schadet dem Klima so sehr wie Rindfleisch oder Rohöl

Damit hat die digitale Währung in den vergangenen 24 Stunden rund 19 Prozent verloren. Innerhalb einer Woche hat sich mit einem Minus von mehr als 28 Prozent sogar deutlich mehr als ein Viertel des Wertes "in Luft aufgelöst".

Die größte und älteste Kryptowährung befindet sich aktuell auf einem drastischen Absturz . Derzeit steht sich der Bitcoin-Kurs an der Schwelle der 50.000-Dollar-Marke. Zeitweise ist der Kurs bereits auf 49.500 Dollar gefallen.

Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden

➤ Mehr lesen: Bitcoin verursacht jährlich doppelt so viel CO2 wie die Schweiz

Gegenüber dem Rekordhoch im März von fast 74.000 Dollar ist der Bitcoin-Kurs nun etwas mehr als 33 Prozent gefallen. Im Jahresvergleich sieht es aber immer noch gut aus: Hier verzeichnet Bitcoin ein Plus von rund 71 Prozent .

Bei anderen Kryptowährungen sieht es sogar noch dramatischer aus. Ethereum hat innerhalb von 24 Stunden mehr als 24 Prozent eingebüßt . Im Wochenvergleich ist es sogar mehr als ein Drittel . Solana hat innerhalb einer Woche rund 40 Prozent an Wert verloren.

Ethereum in den vergangenen 7 Tagen

Die Gründe für den Krypto-Crash

Als Grund für den drastischen Einbruch gilt die zunehmende Risikoscheu an den Finanzmärkten. Am Freitag war es auch an den Aktienmärkten zu deutlichen Kursverlusten gekommen - unter anderem vor allem bei Technologietitel.

Geopolitische Unsicherheiten, die hinausgeschobene Zinssenkung der US-Notenbank, Rezessionsängste, schwache US-Arbeitsmarktdaten und zu optimistische Erwartungen an Quartalsergebnisse werden als Ursachen für den Ausverkauf ins Rennen geführt.