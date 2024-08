Riesiger Hybridspeicher liefert Fernwärme und beugt Blackout vor

Überschüssiger Strom heizt Wasser

Das Kraftwerk Theiß kann durch den Speicher aber auch überschüssige Energie verwerten, die im österreichischen Stromnetz abgeführt werden muss. "Eine Stromversorgung ist nur dann stabil, wenn Erzeugung und Verbrauch zu 100 Prozent ident sind", erklärt Christoph Loschan von der TU Wien, der Projektleiter von SEKOHS Theiß. Wird spontan ein großer Abnehmer für Strom gesucht, kann das Wasser im Tank aufgeheizt werden. Zwischen 60 und 90 Grad liegt der Temperaturspielraum, der hier ausgenutzt werden kann.

➤ Mehr lesen: Überschüssige Energie soll ins Löschwasserbecken wandern

6 Megawattstunden Strom aus 5 Schiffscontainern

Zum Hybridspeicher wird der Wassertank durch eine große chemische Batterie. 5 Schiffscontainer am Kraftwerksgelände voll mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus können 6 Megawattstunden Energie speichern. Wird im Stromnetz plötzlich mehr Leistung benötigt, kann die Batterie blitzschnell bis zu 5 Megawatt liefern. Bei einem solch kurzfristigen Eingreifen zum Ausgleichen des Stromnetzes spricht man von Regelenergie.

➤ Mehr lesen: Wie sinnvoll eine Riesenbatterie für Österreich wäre

Regelenergie mit grünerem Fußabdruck

Dazu in der Lage, Strom schnell zu erzeugen oder zu verwerten, sind in Österreich auch eine Reihe von Pumpspeicherkraftwerken. "In anderen Ländern läuft es aber oft nicht so klimafreundlich ab. Da gibt es etwa Gaskraftwerke, die zur Bereitstellung von Regelenergie ständig auf 50 Prozent ihrer Leistung laufen, um bei Bedarf die Stromproduktion schnell herauf- oder herunterfahren zu können", sagt Loschan.

Der Hybridspeicher in Theiß zeigt, dass Regelenergie auch anders angeboten werden könnte. Die Gasturbinen im Kraftwerk Theiß, die ebenfalls zur Netzstützung betrieben werden, sollen durch den Speicher weniger zum Einsatz kommen.