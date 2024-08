Der erste Cybertruck-Krankenwagen hat ein gravierendes Problem

In New Jersey ist die erste Cybertruck-Rettung unterwegs. Kaum einer wünscht sich soetwas.

In der Ortschaft Lakewood im Bundesstaat New Jersey sieht man das zum Rettungsfahrzeug umfunktionierten Cybertruck auf den Straßen. Das 100.000 Dollar teure Fahrzeug wurde von einer Freiwilligen-Organisation gespendet, um der lokalen Bevölkerung zu helfen. Ein normaler Rettungswagen wäre allerdings schon für weniger Geld zu haben.

"Immer wieder tauchen derzeit in den USA umfunktionierte Cybertrucks auf. So wurde vor ein paar Wochen ein Cybertruck-Polizeiauto vorgestellt. Nun ist auch ein Cybertruck-Krankenwagen unterwegs, wie das Webmagazin Jalopnik berichtet. Die „ Cyberambulance “ ist jedoch ein eher fragwürdiges Rettungsfahrzeug, da ihr eine extrem wichtige Grundfunktion von normalen Rettungsfahrzeugen fehlt.

Wo soll also der Patient hin? Zwar könnte er auf der Rückbank sitzen, wenn er nicht allzu schwer verletzt ist, etwa wenn nur jemand mit einem verletzten Arm ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden muss. Schwerverletzte lassen sich mit einem Cybertruck aber höchstwahrscheinlich nicht transportieren.

Zwar hat der Cybertruck nicht wenig Stauraum , wenn es darum geht, alltägliche Dinge wie Einkäufe zu transportieren. Sogar schwere Frachtgegenstände und Maschinen sollen dem Fahrzeug wenig Probleme bereiten. Anders schaut es jedoch bei den Transportanforderungen aus, die ein Rettungsfahrzeug erfüllen muss. Dort muss eigentlich auch einiges an Notfallausrüstung mitgebracht werden, ganz zu schweigen von medizinischem Personal wie Sanitätern.

Ein User findet aber zumindest einen positiven Aspekt und meint, man hätte damit schon eine Art Defibrillator direkt im Auto eingebaut (sein Post ist höchstwahrscheinlich ironisch gemeint): „Nett“, schreibt er. „Jetzt kann man das Herz direkt mit dem Akku starten“.

Andere User sorgen sich erstaunlicherweise weniger über die Tauglichkeit des Cybertrucks für Notfälle; stattdessen mögen sie den Rettungswagen wegen seines Looks nicht: „Wenn sie in so etwas Hässlichem bei mir aufkreuzen“, scherzte ein Redditor im Thread r/teslamotors, „sage ich ihnen, dass sie mich lieber sterben lassen sollen.“"