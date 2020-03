Coronavirus: WhatsApp ist die größte Fake-News-Schleuder

Wenn Menschen Angst haben und nach Antworten suchen, dann hören sie vor allem dann genau hin, wenn Bekannte ihnen scheinbare Insiderinformationen mitteilen. Die Nachrichten, die zumeist per WhatsApp versendet werden, beginnen oft so oder so ähnlich: „Ich kenne eine Ärztin, die hat erzählt…“ oder „ein Bekannter aus dem Innenministerium sagt…“.

So verbreitete sich das Gerücht, die Wiener Uniklinik hätte Forschungsergebnisse nach denen Ibuprofen die Symptome einer COVID-19-Erkrankung verstärken würde, in einer gefälschten Sprachnachricht spricht scheinbar Finanzminister Gernot Blümel von Ausgangssperren und der Notwendigkeit, genug Bargeld zu Hause zu haben. Verschwörungstheorien vom Ende der Welt bis zur Übernahme von Europa durch das US-amerikanische Militär kursieren auf WhatsApp.