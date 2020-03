Coronavirus: Behörden warnen eindringlich vor Falschmeldungen

Zahlreiche Falschmeldungen, Gerüchte und Spekulationen in Bezug auf neue Coronavirus-Maßnahmen geistern durch die sozialen Netzwerke. In den vergangenen Tagen hatten Gerüchte über angeblich bevorstehende völlige oder nächtliche Ausgangssperren oder Quarantänezonen in den sozialen Medien die Runde gemacht. Einige Nutzer schreiben, sie hätten aus "bestimmten Quellen" erfahren, dass es in Österreich demnächst zu Ausgangsperren kommen wird.