Coronavirus: Warnung vor Verschwörungstheorien und Fake News

Während Mediziner und Epidemologen versuchen, die weltweite Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, scheint dieser Kampf an anderer Stelle schon verloren. Keine Stunde vorgeht, in der nicht neue Gerüchte, Halbwahrheiten, Falschinformationen und sogar Verschwörungstheorien über Social Media und andere Webkanäle in Umlauf gebracht werden. Google, Facebook und Twitter haben bereits angekündigt, offensichtliche Fake News zu löschen. Auch die Weltgesundheitsbehörde WHO geht in die Offensive.

So hat die WHO am Montag verlautbart, dass Mitarbeiter der Organisation rund um die Uhr Falschinformationen im Netz ausfindig machen und die großen Internetkonzerne und Social-Mediaplattformen darüber in Kenntnis setzen. Gleichzeitig veröffentlichte die WHO eine Aufklärungsseite, wo einige der am meisten verbreiteten Mythen und Gerüchte thematisiert und richtig gestellt werden. Die Erklärungen sind leicht verständlich gehalten und mit grafischen Elementen aufgelockert.

Was wirklich gegen das Coronavirus hilft

Unter anderem warnt die WHO davor, den Virus mit Sesam-Öl, salzhaltigen Nasenspülungen, Gurgellösungen oder dem Verzehr von Knoblauch bekämpfen zu wollen. Auch die Einnahme von Antibiotika oder Impfungen würden keinen nachgewiesenen Schutz gegen das Virus bieten. Gleichzeitig beruhigt die WHO hinsichtlich des Empfangs von Paketen und Briefen aus China. Dadurch könne der Virus nicht übertragen werden. Auch Tiere würden allen vorliegenden Informationen zufolge keine Träger des Coronavirus sein.