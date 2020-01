Coronavirus verhilft Plague Inc. zu neuerlichem Download-Boom

Fast jedes Mal, wenn ein neuer Virus um die Welt geht, verzeichnet auch das mittlerweile 8 Jahre alte Online-Spiel Plague Inc. starke Zuwächse. Das ist auch bei dem derzeit vor allem in China kursierendem Coronavirus der Fall. In China und den USA ist das Spiel, bei dem die Welt mit einem Virus infiziert werden soll, die am häufigsten heruntergeladene iPhone-App im App Store, auch in Österreich führt das Strategiespiel die Charts für gekaufte Spiele im App Store an.

Die neuerliche Popularität hat die Entwickler von Ndemic nun zu einem Statement veranlasst, berichtet Ars Technica. Darin verweisen die britischen Entwickler darauf, dass das Spiel sich nicht für Informationen darüber eignet, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann. Es handle sich um kein wissenschaftliches Modell über die Verbreitung von Viren, heißt es in dem Statement weiter. Der gegenwärtige Ausbruch des Coronavirus sei eine ernsthafte Angelegenheit, die eine große Anzahl von Menschen betreffe. Informationen darüber sollten bei lokalen und globalen Gesundheitsbehörden gesucht werden.