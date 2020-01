Coronavirus: KI warnte schon 2019 vor dem Ausbruch

Der kanadische Seuchenspezialisten Bluedot hat bereits am 31. Dezember 2019 vor einem Ausbruch des Coronavirus im chinesischen Wuhan gewarnt. Eine künstliche Intelligenz von Bluedot hat die Anzeichen offenbar frühzeitig richtig erkannt, wie Wired schreibt.

Damit war die Software mit ihrer Warnung neun Tage früher dran als die Weltgesundheitsorganisation WHO, die am 9. Jänner die Öffentlichkeit vor einem Virus-Ausbruch gewarnt hat. Eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums ging mit einer ähnlichen Warnung am 6. Jänner an die Öffentlichkeit.