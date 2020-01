Wie am Flughafen mit Wärmebildkameras der Coronavirus gejagt wird

Nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus‘ 2019-nCoV in China sind die Sicherheitskontrollen an internationalen Flughäfen zunehmend strenger. Mehr als ein Dutzend Menschen sind in China bereits gestorben und Hunderte erkrankt.

Während es in Europa bislang noch keine Nachweise gibt, melden andere Länder wie Thailand, die Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea und Japan erste Fälle. Wie auch bei der SARS-Pandemie 2002/2003 werden an Flughäfen daher Wärmebildkameras eingesetzt, die die Hauttemperatur der Ein- beziehungsweise Ausreisenden messen.

Da besonders Fieber ein wesentliches Anzeichen für eine Infektion sein kann, achten Flugbeamte auf Körpertemperaturen außerhalb des Normalbereichs. Kurzum: Die Kamera erkennt jene Personen, deren Hauttemperatur dem vordefinierten Wert übersteigt. Verdächtige Passagiere können so rasch von den anderen isoliert werden.

Flughafenkontrolle

„Den Coronavirus kann man mit einer Wärmebildkamera natürlich nicht feststellen. Was sie kann, ist die Hauttemperatur messen“, sagt Axel Pinz vom Institut für Elektrische Messtechnik und Messsignalverarbeitung an der TU Graz. Jeder Körper, der wärmer ist als 0 Kelvin (-273,15 Grad Celsius), sendet Strahlung aus. Diese Strahlung wird laut dem Experten bei Wärmebildkameras typischerweise von kleinen geschwärzten Membranen absorbiert - sie erwärmen sich. In Folge führe diese Erwärmung zu einer Veränderung des elektrischen Widerstands. "Und die kann gemessen werden", so Pinz. Der Strahlungssensor wird als Bolometer bezeichnet. So wie eine Pixelkamera eine Fotodiode pro Pixel hat, hat eine Wärmebildkamera ein Mikrobolometer pro Pixel. „Diese Bilder sind meist weniger hochauflösend, aber ausreichend“, sagt der Experte.