Die besten Strategiespiele für Android und iOS

Plague Inc.

Schon einige Jahre dabei, gehört Plague Inc mit zu den beliebtesten Strategiespielen für iOS und Android. Wer schon immer davon geträumt hat, die Welt mit einem tödlichen Virus zu infizieren, findet hier sein Glück. Das Spiel bietet verschiedenste Arten von Erregern an, die unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen. Je nach Typ kann beispielsweise eine Mutation oder eine Resistenz wahrscheinlicher sein. Nachdem man einen Namen für den eigens kreierten Erreger ausgewählt hat, der bei vielen Spieler eine Kombination aus jeweils zwei bis drei Buchstaben und Ziffern ist, gilt es den Killervirus auszusetzen.

Strategisch gibt es bei der Verbreitung des Erregers aber einige Hürden zu Meistern. Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad wird dieser beispielsweise recht früh entdeckt, was die Forschung zur Bekämpfung anspornt. Je nach Land, in dem sich der Erreger verbreiten muss, können beispielsweise unterschiedliche klimatische Bedingungen zu einer Verlangsamung der Ausbreitung führen. Nur durch taktisch sinnvolle Weiterentwicklung kann der Virus Erfolg haben. Ziel von Plague Inc ist am Ende nicht weniger, als die gesamte Weltbevölkerung auszurotten.

Plague Inc ist um 0,99€ für iOS und Android verfügbar.