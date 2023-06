8 Tipps, um das Smartphone fit für den Urlaub zu machen

Die Ferienzeit steht vor der Tür und der Sommerurlaub rückt in greifbare Nähe. Damit die Vorfreude nicht vor Ort in Enttäuschung umschlägt, ist es hilfreich, einige Sachen bereits vor Reiseantritt zu beachten – das betrifft auch das Smartphone.

Um sein Handy bestmöglich auf eine Auslandsreise vorzubereiten, sollten ein paar Einstellungen am Gerät vorgenommen werden. Mit einigen Tipps und Tricks kann man außerdem im Ausland günstig online bleiben und wenn man weiß, wie, lassen sich unangenehme Kostenfallen vermeiden.

Wir haben für eine kleine Checkliste zusammengestellt und zeigen euch, wie man auf einer Reise das Beste aus seinem Smartphone herausholt.

Roaming in der EU

Roaming außerhalb der EU

Außerhalb der EU günstig online bleiben

So vermeidet man hinterlistige Kostenfallen

"Find My Device" einrichten

Wichtige Dokumente doppelt speichern oder ausdrucken

Sinnvolle Downloads vor Reiseantritt

Sind Steckdosen-Adapter notwendig?

Roaming in der EU

Alle Fragen zum Thema Roaming hängen vom Reiseziel ab. Wer innerhalb der EU verreist, braucht sich darüber in der Regel keine allzu großen Gedanken zu machen. Denn die allermeisten Handy-Tarife haben ein bestimmtes Daten-Kontingent inkludiert, mit dem man im EU-Ausland kostenlos online sein kann.

Aber: Es gibt auch Tarife, bei denen kein EU-Roaming dabei ist. Das ist meistens bei besonders günstigen Verträgen der Fall. Wer sich unsicher ist, sollte vor Reiseantritt prüfen, ob der eigene Tarif EU-Konditionen beinhaltet.

➤ Mehr lesen: 4 Möglichkeiten, im Ausland günstig am Handy online zu sein

Datenverbrauch im Auge behalten

Auch Tarife mit EU-Roaming haben nur ein begrenztes Datenvolumen. Überschreitet man dieses, steigen die Kosten. Alle Mobilfunker haben dann eine Kostenschranke von 60 Euro festgelegt. Hat man diese erreicht, wird man per SMS informiert und die Verbindung wird automatisch ausgeschaltet.

Damit es gar nicht so weit kommt, empfiehlt es sich, den EU-Datenverbrauch im Auge zu behalten. In den Apps und Account-Einstellungen der jeweiligen Mobilfunker ist ersichtlich, wie hoch das EU-Datenvolumen ist und wie viel davon bereits verbraucht wurde.

Darüber hinaus ist es dort möglich, sich ein eigenes Kostenlimit zu setzen. Ist dieses erreicht, erhält man eine Warn-SMS und kann umgehend reagieren und eventuell die Datenverbindung deaktivieren.

Damit man dieses Kontingent nicht überschreitet, empfiehlt es sich, größere Updates oder Downloads nur über WLAN durchzuführen. Das kann in den Einstellungen des Handys geregelt werden. Auch in Apps wie WhatsApp sollte man unter "Speicher und Daten" festlegen, dass keine Fotos und Videos über Roaming automatisch heruntergeladen werden.

Roaming außerhalb der EU

Wer in ein Land reist, das nicht zur EU gehört, sollte sich unbedingt vorab informieren, wie es um die Konditionen beim Daten-Roaming steht. Alle Anbieter bieten dafür auf ihren Webseiten eine Übersicht der Tarifzonen nach Ländern. Nur manche Tarife haben Sonderkonditionen für Liechtenstein, Island, Norwegen oder Großbritannien inkludiert.

Hat der eigene Tarif kein Roaming in dem jeweiligen Land inkludiert, sollte das Daten-Roaming vor Reiseantritt deaktiviert werden - sonst kann es schon direkt nach der Landung teuer werden.

➤ Mehr lesen: 5 Tipps, wie ihr Roaming-Kostenfallen entgeht

Außerhalb der EU günstig online bleiben

Die simpelste, aber teuerste Alternative zum regulären Roaming, um mobil online zu bleiben, sind die Zusatzangebote der Mobilfunker. Meist sind dabei nur ein paar hundert Megabyte inkludiert, mit denen man nie und nimmer das Auslangen findet.

Die günstigste Möglichkeit im EU-Ausland online zu bleiben, sind lokale SIM-Karten oder eine entsprechende eSIM. Eine physische SIM-Karte gibt es an Flughäfen, in lokalen Handy-Shops oder vor Ort in Mobilfunkgeschäften zu kaufen.

Wesentlich praktischer und oft auch günstiger ist eine eSIM. Die kann man sich bereits vorab besorgen bzw. einfach im Internet herunterladen – beispielsweise bei esim.net, knowroaming.com oder airalo.com. Mehrere Gigabyte Datenvolumen für 10 bis 30 Euro sind hier keine Seltenheit.

➤ Mehr lesen: So surft man mit einer eSIM günstig im Ausland