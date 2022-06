Die besten Apps für den Start in die Urlaubszeit

Zur Sommerzeit geht es für viele wieder in den Urlaub. Die Urlaubsplanung beginnt heutzutage schon mit den passenden Apps.

Sommerzeit bedeutet wieder Reisezeit. Wenn die Ferien starten, heißt für viele das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie: Abflug! Ob Städtetrip oder Erholung am Strand , der Urlaub will richtig vorbereitet sein. Zur perfekten Planung gehören auch einige Apps, die uns die Vorbereitung und das Leben vor Ort deutlich leichter machen.

PackPoint ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Per In-App-Kauf lässt sich unter anderem Tripit integrieren.

Haben wir beispielsweise „Fotografie“ als Thema gewählt, landen ein Dreibeinstativ, das Ladegerät und natürlich die Kamera selbst auf der Liste. Aber auch die Basics finden Platz. Kleidung, Unterwäsche und Socken werden ebenfalls aufgelistet. Je nachdem, ob wir die Option „Waschmöglichkeit“ oder „mehrmals tragen“ auswählen, wird auch die entsprechende Anzahl an Stücken angezeigt, die wir für die vorher ausgewählte Reisedauer voraussichtlich benötigen werden.

Die Angst vor dem Vergessen ist besonders auf dem Weg in den Urlaub groß. Während der eingeschaltete Ofen oder Kevin eher selten zu Hause vergessen wird, sind es meist die essenziellen Dinge für die Reise, die am Ende nicht im Koffer landen. PackPoint versucht uns hier unter die Arme zu greifen . Die App versteht sich als Pack-Assistent, der von selber denkt. Nach dem Öffnen der App wählen wir zuerst unser Urlaubsziel sowie die Reisedauer aus.

Gerade beim Aufenthalt in Drittstaaten, die mit einer Reisewarnung belegt sind oder eine problematische Sicherheitslage vorweisen, sollte die Registrierung aber ein Teil der Reisevorbereitung sein. Unter Länderinformationen finden wir alle wichtigen Daten und Fakten zu den Ländern der Welt. Tippen wir auf ein Land, bekommen wir in verschiedene Kategorien unterteilt die wichtigsten Informationen präsentiert.

Unter dem Punkt Auslandsregistrierung können wir unsere Reise beim österreichischen Außenministerium hinterlegen. Nach der Hinterlegung unserer Daten können wir so in wichtigen Fällen vom Ministerium kontaktiert werden, sollten besondere Umstände vor Ort eintreten. Bei einer Reise innerhalb der EU wird diese eher selten notwendig sein.

Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war die App Auslandsservice des österreichischen Außenministeriums eine wichtige Anlaufstelle für viele Reisende. Und auch jetzt wird die App gerne und oft benutzt, um alle wichtigen Informationen zum Reiseziel einzuholen. Die Anwendung ist an sich simpel aufgebaut. Starten wir sie, bekommen wir die wichtigsten Features direkt auf der Startseite präsentiert. Zur Auswahl haben wir Auslandsregistrierung , Länderinformationen , Vertretungen und Notfalltipps .

Sind wir an einer Buchung interessiert, können wir diese direkt in der App durchführen. Die Tickets werden direkt in Tiqets abgewickelt und stehen uns dann in digitaler Form auf dem Smartphone zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen unter anderem Paris , London , New York , Amsterdam , Rom oder Budapest . Ist unsere Zielstadt vorhanden, können wir uns sämtliche angebotene Attraktionen anzeigen lassen. Die Übersichtsseite zu jeder Attraktion bietet grundsätzliche Informationen sowie Bewertungen von anderen Reisenden .

Im schlimmsten Fall müssen wir dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Genau dieses Szenario will die App Tiqets verhindern. Die Anwendung hält für uns die T op-Attraktionen der Welt bereit und ermöglicht uns das direkte Erwerben von Eintrittskarten für unsere Wunschzeiten. Im Dashboard der App finden wir dazu die verfügbaren Städte aufgelistet, außerdem kann über eine Suchfunktion nach den gewünschten Attraktionen gesucht werden.

Wer Städtetrips unternimmt, kennt das Problem mit der Besichtigung von Attraktionen . Während mancherorts auch der spontane Besuch möglich ist, kann die Urlaubsfreude an besonders beliebten Plätzen schnell vergehen. Manchmal müssen Tickets für einen späteren Zeitpunkt gekauft werden, oft geht ohne Online-Reservierung eines Zeitslots überhaupt nichts.

Polarsteps

Ob Fotos, Andenken oder besondere Erlebnisse, wer auf Reisen geht, möchte seine Trips meist gut in Erinnerung behalten. Für viele ist die Foto-App auf dem Smartphone oder der klassische Ordner auf dem PC die Anlaufstelle Nummer eins, um bestimme Urlaube oder Urlaubsmomente nochmals Revue passieren zu lassen. Wem das zu langweilig ist, kann sich mit Polarsteps eine Art Tagebuch zur Unterstützung nehmen.

Die App Polarsteps hilft uns bei der Planung von Reisen und ermöglicht das Festhalten der wichtigsten Urlaubsmomente. In der App können wir einzelne Trips anlegen, in denen wir sämtlichen Inhalte zur jeweiligen Reise sammeln. Polarsteps zeichnet alle zurückgelegten Routen auf und hinterlegt diese immer passenden zum Reisetag in einem eigenen Reiter. Neben den Tourdaten können wir eigenhändig dann noch Fotos, Videos und Notizen hinzufügen.

In der Reiseübersicht sammeln sich mit der Zeit umfangreiche Alben an, die sämtliche Stationen unseres Urlaubes in Text und Bild veranschaulichen. Lassen wir Polarsteps mitlaufen, sammelt die App auch Statistiken zu unserer Reise. Dazu zählen etwa die zurückgelegte Distanz, wie viele Schritte wir gemacht haben und wie viele Tage wir vor Ort verbracht haben.

Möchten wir Reisen später noch einmal rekapitulieren, produziert uns Polarsteps auf Knopfdruck Highlights und Travel Books, die unsere Reise zusammenfassen. Neben dem Festhalten von Momenten unterstützt uns die App aber auch beim Planen von Reisen. Von der Redaktion zusammengestellte Guides helfen uns bei der Entscheidung, was wir wann und wo besuchen sollten. Der integrierte Reiseplaner hilft uns dabei, die effizienteste Route zu wählen und alle Wunschdestinationen unter einen Hut zu bringen.

Polarsteps ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.