Die besten Apps fürs Wandern

Hier können wir auswählen, ob wir beispielsweise Wandern oder lieber alpin unterwegs sein möchten. Über blaue Symbole auf der Karte können die einzelnen Touren ausgewählt werden. In einer kompakten Übersicht sehen wir hier Distanz, Anstieg und Dauer der Tour sowie Fotos von anderen Nutzer*innen und eine Einschätzung in den Bereichen Technik, Ausdauer, Landschaft und Abenteuer . Insgesamt sind laut Entwickler-Angaben mehr als 70.000 Touren verzeichnet. Um unsere Aktivitäten im Blick zu behalten, zeichnet Bergfex auf Wunsch sämtliche Daten auf. So kann die App auch als Fitness- bzw. Aktivitätstracker inklusive Pulsmessung und -aufzeichnung genutzt werden.

Komoot

Die App Komoot wurde spezielle für Wandernde und Fahrradfahrer*innen konzipiert. Liebhaber*innen der Outdoor-Aktivitäten bekommen hier ein umfangreiches Paket aus nützlichen Funktionen und hilfreichen Guides, die uns durch die Berge der vielen Regionen begleiten. Komoot hält für vorgefertigte Touren für Wandern, Mountainbiken und Radrennfahren bereit.

Von Bayern bis Lappland sind hier unterschiedliche Orte vertreten, die eine Besuch wert sind. Um eine passende Tour für uns zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Möchten wir nicht zu weit reisen, können wir uns über die Umkreissuche passendes in der Umgebung anzeigen lassen. In einer übersichtlichen Liste zeigt uns Komoot sämtliche Touren in einem von uns gewählten Umkreis an. Sind wir auf der Suche nach einem Abenteuer, finden wir Highlights in der App, die uns als Inspiration für eine Reise dienen sollen.

Um Anfänger*innen sowie Profis bestmöglich ins Bild zu setzen, liefert Komoot zu den vielen verschiedenen Touren auch Daten wie Dauer, Distanz, Schwierigkeitsgrad und Höhenunterschied. Über einen Indikator erfahren wir so, ob etwa mehr Fitness für eine bestimmte Tour von Vorteil ist. Sämtliche Touren können offline verfügbar gemacht werden, um an Orten ohne Internet die Routenführung nutzen zu können. Dank umfangreichem Tracking zeichnet Komoot unsere Touren vollständig auf und liefert uns am Ende des Tages eine Daten-Übersicht zu unserer zurückgelegten Tour.

Komoot ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Das Komplettpaket ist via In-App-Kauf um 30 Euro erhältlich.