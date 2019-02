Die besten Apps für einen erholsamen Schlaf

Sleep Better

Auch der mittlerweile zu Adidas gehörende österreichische Spezialist für Fitness Software runtastic versucht mit seiner App den Schlaf seiner Nutzer zu verbessern. Sleep Better konzentriert sich auf das Sammeln und analysieren der angefallenen Daten. Dazu wird das eigene Smartphone vor dem Schlafen neben dem Polster platziert. Die gesammelten Daten werden dann von Sleep Better verarbeitet und für verschiedene Empfehlungen und eigene Analysen genutzt.

So lassen sich mit einem Tippen Informationen zu Schlafdauer und Effizienz abrufen. Die App setzt sogar die Qualität der Nachtruhe in Verbindung mit der Mondphase, um Rückschlüsse auf eventuelle Zusammenhänge zu ermöglichen. Mit einem eigenen Traumtagebuch können positive oder negative Träume während der Nacht zur Analyse hinzugefügt und bewertet werden.

Der integrierte Smart Alarm weckt uns in der leichtesten Schlafphase innerhalb eines gewünschten Zeitfensters auf, um möglichst frisch in den Tag starten zu können. Auch andere Faktoren wie etwa Stress, Sport oder Kaffeekonsum lassen sich in Sleep Better festhalten, um bei der Analyse der Ruhephasen sowie den dabei auftretenden Problemen helfen zu können.

Runtastic Sleep Better ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Die Premium-Version kann für 2,99€ freigeschaltet werden.