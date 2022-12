Message Yourself: Neue WhatsApp-Funktion mit Trick schon jetzt nutzen

Ob für Erinnerungen, Einkaufslisten oder schnellen Datentransfer: Manchmal ist es sinnvoll, sich selbst eine Nachricht zu schicken. Was bei Apps wie Telegram oder Signal bereits problemlos möglich ist, soll bald auch in WhatsApp funktionieren.

Die Funktion wird derzeit ausgerollt. Wer nicht Tage bis Wochen warten will, bis sie genutzt werden kann, kann sie mit einem Trick bereits jetzt freischalten.

“Message Yourself” durch Trick nutzen

Das Feature “Message Yourself” wird momentan global ausgerollt. In der Kontaktliste wird dabei an oberster Stelle der eigene Name angezeigt, dem man Nachrichten schicken kann. Bis jede*r WhatsApp-Nutzer*in auf die Funktion zugreifen kann, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern.

Das Selbstgespräch über WhatsApp kann man bereits jetzt über einen Trick starten. Über WhatsApp Web ist es nämlich schon möglich, nach seinem eigenen Namen zu suchen und so mit sich selbst in Kontakt zu treten. Damit der Chat nicht untergeht, kann man ihn auch anpinnen. So wird er ganz oben im Fenster angezeigt.