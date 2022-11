WhatsApp führt neue Community-Funktion weltweit ein: Das kann sie

Ab dem 3. November liefert WhatsApp seine neue Community-Funktion weltweit aus. Wie man bereits im April angekündigt hat, erlaubt es “Communities” mehrere Gruppen “unter einen Schirm” zu stellen. Seitdem wurde das Feature in einzelnen Ländern getestet. Bis jede*r auf die neue Funktion zugreifen kann, kann es allerdings noch einige Zeit dauern.

Mehrere Gruppen in einer WhatsApp-Community

Das Feature soll vor allem für Schulen, Vereine, oder Nachbarschaften nützlich sein. Verschiedene Schulgruppen wie “Hausaufgaben”, “Ausflug”, “Elternsprechtag” etc. können so zum Beispiel in der gemeinsamen Community “Schule” untergebracht werden. Administrator*innen können außerdem Ankündigungen an die gesamte Community ausschicken.