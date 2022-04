WhatsApp startet neue Funktion Communitys

WhatsApp-Nutzer*innen können künftig mit der neuen Funktion „Communitys“ Aktivitäten innerhalb eines Netzwerks organisieren und an gemeinsamen Projekten arbeiten. In einem Blogeintrag informiert das soziale Netzwerk, dass sich das Feature besonders für Schulen, Vereine oder Non-Profit-Organisationen eignet, wodurch die Verwaltung der Chats erleichtert werden soll.

Administrator*innen können dabei mehrere WhatsApp-Gruppen in einer Community vereinen und Ankündigungen an alle Mitglieder schicken. „Auf diese Weise werden Communitys es zum Beispiel Schulleitern erleichtern, wichtige Informationen sämtlichen Eltern zur Verfügung zu stellen und Gruppen für spezielle Kurse, außerschulische Aktivitäten oder ehrenamtliche Mitarbeiter einzurichten“, heißt es im WhatsApp-Blog.

Selbst entscheiden, ob man einer Community beitritt

Ankündigungen können nur die Admins der Community ausschicken. Die Community-Mitglieder können sich in kleineren eigenen Diskussionsgruppen austauschen, welche ebenfalls von den Admins erstellt oder genehmigt werden. Wer einer Community nicht angehören will, kann eine Einladung auch ablehnen. Außerdem kann man eine Community wieder verlassen, in der jeweiligen Gruppe aber weiterhin bleiben.

Die Telefonnummern und Chats von Community-Gruppen sind für die Teilnehmer*innen anderer Gruppen verborgen.