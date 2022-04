AK warnt vor falschen Milka-Gewinnspielen via WhatsApp

Betrüger*innen versuchen derzeit mit einem falschen Oster-Gewinnspiel über WhatsApp an personenbezogene Daten zu kommen. Das Gewinnspiel stammt vermeintlich vom Schokoladenhersteller Milka, informiert die steirische Arbeiterkammer.

Die grammatikalisch nicht korrekte Fake-Nachricht lautet: „Kostenlosen Oster-Geschenkkörben von Milka. 5.000 Gratisgeschenke für Sie“. Angehängt ist auch ein Link - die Domain endet mit „.ru“ (Russland).

Gefahr für Schadsoftware

Klicken die Empfänger*innen auf diesen Link, werden sie auf eine Website weitergeleitet, die jener von Milka ähnlich sieht. Dort sollen sie mehrere Fragen beantworten und die Nachricht auch an weitere Kontakte weiterleiten. Laut der AK-Konsument*innenschützerin Katharina Gruber besteht beim Anklicken des Links auch das Risiko, sich einen Trojaner auf das Smartphone einzufangen. Damit könnten private Daten am Handy ausspioniert oder an Unbekannte weitergeleitet werden.

Ein Milka-Gewinnspiel gibt es nicht, die Empfänger*innen erhalten hingegen dubiose App-Angebote mit teuren Abo-Modellen, warnt die AK. Milka selbst warnt ebenfalls vor dem Fake-Gewinnspiel, welches "den Zweck verfolge, an personenbezogenen Daten zu kommen, um die Teilnehmer*innen im Anschluss zu kontaktieren", heißt es in einer Stellungnahme.