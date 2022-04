Apple Geschenkkarten-Betrüger zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt

Zwei Betrüger, die dem Technologie-Giganten Apple einen Schaden von 1,5 Millionen Dollar verursacht haben, wurden zu einer gemeinsamen Haftstrafe von insgesamt 8 Jahren verurteilt. Konkret muss einer der Kriminellen für 36 Monate hinter Gittern, der andere für 60 Monate.

Letzterer muss Apple zudem eine Entschädigung von 1,26 Millionen Dollar zahlen, teilte das Justizministerium der Vereinigten Staaten am Montag mit.

QR-Codes für Einkäufe genutzt

Beide Männer bekannten sich schuldig. Einer davon hatte mehrere Apple-Geräte aus einem Apple Store in Southlake, Texas gestohlen. Er habe sich mit dem WLAN des Stores verbunden und die Geräte dafür genutzt, um digitale Apple-Geschenkkarten zu generieren.

Die Screenshots der QR-Codes mit dem Wert der Geschenkkarten schickte er im Anschluss an seinen Kumpanen. Der habe gemeinsam mit einem nicht angeklagten Partner die QR-Codes nutzen können, um Apple-Produkte im Wert mehrerer Tausend Dollar in Apple Stores in New York einzukaufen.