Spam-Anrufe von Wiener Nummer: “This is the police”

Eine Betrugswelle, vor der die Meldestelle für Rufnummermissbrauch bereits Mitte Jänner gewarnt hatte, hat ihren weiteren Verlauf genommen. Nicht nur in Wien, sondern auch in der Steiermark und in Oberösterreich wurden vermehrt Fake-Anrufe gemeldet, bei denen sich Betrüger*innen in englischer Sprache und unter einer Wiener Nummer als Polizist*innen oder Kriminalbeamt*innen ausgeben.

Neben mehreren futurezone-Leser*innen wurde auch ein futurezone-Redakteur von einer solchen Nummer kontaktiert. Die vorgegaukelten Kriminalfälle können dabei unterschiedlich ausfallen. Neuerdings wird man häufig in einem ersten Schritt darüber informiert, dass die Identität der Angerufenen missbraucht worden sei.

Mit vermeintlichen Beamt*innen weiterverbunden

Nach dem Abheben sagt zunächst eine Tonbandstimme in englischer Sprache: „This is the Federal Police – your ID-Card has ceased“. In der Folge wird man aufgefordert, die Taste 1 zu drücken, um mit einem oder einer vermeintlichen "Interpol-Polizist*in" oder Parlamentsangehörigen verbunden zu werden.

Eine solche Nummer sieht auf dem ersten Blick echt aus, ist aber gefälscht.