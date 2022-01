Warnung vor Anrufen von falschen Polizisten

Die Betrüger*innen rufen unter einer österreichischen Fake-Nummer an. Laut der RTR sollte man sofort auflegen.

Laut der Meldestelle für Rufnummermissbrauch sind in den vergangenen Tagen mehrere Beschwerden eingegangen, weil sich Betrüger*innen in englischer Sprache als Polizist*innen oder Kriminalbeamt*innen ausgeben. Sie rufen mit österreichischen Nummern an, die gefälscht sind.

„Unter Vorspiegelung völlig falscher Tatsachen wollen die vermeintlichen Polizisten bei den Angerufenen Angst und Unsicherheit erzeugen und in Folge zumeist Geldtransfers veranlassen und Daten ausspionieren. Gesprochen wird Englisch - allein dieser Umstand sollte einen misstrauisch werden lassen“, sagt Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Verdächtige Nummern können gemeldet werden

RTR rät jenen Personen, die solch einen Anruf erhalten, sofort aufzulegen. Steinmaurer betont zudem, dass die Polizei etwa über ein Strafverfahren niemals telefonisch informieren würde.

Die Fake-Nummern seien mit der Angabe eines falschen Absenders bei einer Briefsendung verlgeichbar. Der Brief und auch der Anruf komme trotz falschem Absender oder am Display angezeigter Rufnummer an. Unter rufnummernmissbrauch.at sind missbräuchlich eingesetzte Rufnummernbereiche gelistet - Konsument*innen können verdächtige Nummern auch melden.

Aktuelle Warnungen veröffentlich die RTR über Twitter.