Card Complete: Warnung vor täuschend echten Phishing-Mails

„Sie müssen sich so schnell wie möglich bei Ihrem Konto anmelden um ihre persönlichen Daten zu bestätigen.“ So lautet der Text einer Phishing-Mail, die aktuell im Umlauf ist. Dem Anschein nach stammt sie vom Kreditkartenanbieter Card Complete. Der vermeintliche Absender, der im Header steht, ist eine Mail-Adresse, die auch von Card Complete selbst stammen könnte. „service@“ oder „support@“-Mail-Adressen könnte das Unternehmen theoretisch auch einsetzen.



Auch der Link, der in der E-Mail angegeben ist, sieht auf den ersten Blick echt aus. Kopiert man ihn, ohne ihn anzuklicken, führt er auch zur echten Website von Card Complete. Doch klickt man direkt drauf landet man auf einer betrügerischen Website.