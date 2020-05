Microsoft warnt vor Corona-Phishing-Mails mit Excel-Anhängen

Was passieren kann, wenn man auf Mail-Anhänge draufklickt, zeigt auch der jünste Fall in der österreichischen Stadtverwaltung: In der Stadt Weiz wurden offenbar mehrere Inhalte von Rechnern komplett verschlüsselt, nachdem sich eine Ransomware via E-Mail verbreitet und die Dateien am Rechner verschlüsselt hatte. Die Angreifer haben sogar Beispiele aus den Dokumenten online hochgeladen. Der Vorfall gilt vonseiten der Gemeinde allerdings noch nicht offiziell als bestätigt.