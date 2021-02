Polizei warnt vor fieser WhatsApp-Betrugsmasche

In Deutschland weist die Polizei WhatsApp-Nutzer auf eine Betrugsmasche mit dem 6-stelligen Verifizierungscode hin.

Vor einer Betrugsmasche, die auf die Übernahme von WhatsApp-Accounts abzielt, warnt aktuelle das Polizeipräsidium Niederbayern. Hintergrund ist der Fall eines 15-jährigen Mädchen, dessen WhatsApp-Konto von Kriminellen gekapert wurde.

So funktioniert die Betrugsmasche

Man bekommt eine Nachricht per WhatsApp in der man gebeten wird, einen 6-stelligen Code weiterzuleiten. Gleichzeitig erhält man diesen 6-stelligen Code per SMS.

Bei dem SMS-Code handelt es sich um die Verifizierungsnummer zur Wiederherstellung des eigenen WhatsApp-Accounts. Der Code wurde zuvor von den Kriminellen beantragt.

Gelangt der 6-stellige Code in die Hände der Kriminellen, können diese das WhatsApp-Konto des Opfers aus der Ferne übernehmen. Die Folge: Man wird aus seinem eigenen WhatsApp-Account ausgesperrt und verliert den Zugriff darauf.

In weiterer Folge können sich die Kriminellen als das Opfer ausgeben und weitere WhatsApp-User in die Falle locken.