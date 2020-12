Diese neuen WhatsApp-Funktionen kommen 2021

WhatsApp wird laufend weiterentwickelt. Neben vielen kleinen Updates und Bugfixes, sind auch ein paar größere Neuerungen für 2021 eingeplant.

Video-Konferenz am Desktop

Der Trend zum Homeoffice ist auch bei WhatsApp angekommen. Um besser mit Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben, wird die Web-Version von WhatsApp Video- und Voice-Calls bekommen. Ein Beta-Test läuft laut WhatsApp bereits. Welche Features das Video-Conferencing von WhatsApp auf Notebooks und PCs bieten wird, ist noch nicht final.

Mehrere Fotos einfügen

In der Vergangenheit haben sich User häufig gewünscht, mehrere Fotos oder Videos gleichzeitig kopieren und einfügen zu können. Bei der Beta-Version von 2.21.10.23 für iOS ist das bereits möglich. Dazu markiert man mehrere Bilder oder Videos in der Fotos-App. Dann wählt man „Exportieren“ aus und „Kopieren“. In WhatsApp können die Fotos jetzt in der Chat-Leiste eingefügt werden. Diese Funktion soll Anfang 2021 für alle User freigeschaltet werden.

Nachrichten von WhatsApp

WhatsApp wird künftig seinen Usern direkt Benachrichtigungen schicken. Dies soll nicht für Werbezwecke genutzt werden, sondern um etwa auf neue Funktionen in der App hinzuweisen.

Neue Nutzungsbedingungen

Ab dem 8. Februar wird WhatsApp voraussichtlich seine neuen Nutzungsbedingungen vorstellen. Laut einer Beta-Version von WhatsApp geht es hauptsächlich darum, wie WhatsApp die Daten seiner User verwendet und wie Unternehmen mit Facebook Hosted Services ihre WhatsApp-Chats speichern und verwalten. Um WhatsApp weiter zu nutzen, müssen die neuen Bedingungen akzeptiert werden. Wer das nicht macht, kann laut WhatsApp sein Konto in den Einstellungen löschen.