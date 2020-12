Was das neue Symbol auf WhatsApp-Profilbildern bedeutet

Was die neue Funktion bedeutet

"Was wir senden, muss nicht eine Ewigkeit überdauern." Mit diesem Satz hat der Messenger-Dienst die neue Funktion angekündigt. Doch wer die selbstlöschenden Nachrichten verwendet, sollte sich vorher informieren, was das neue Feature genau bedeutet.

In einem persönlichen Chat kann jeder der beiden Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt die selbstlöschenden Nachrichten ein- oder ausschalten. In Gruppen haben nur Admins diese Möglichkeit.

Selbstlöschende Nachrichten können weitergeleitet werden

Öffnet ein Nutzer WhatsApp 7 Tage lang nicht, verschwindet die selbstlöschende Nachricht auch dann, wenn der Benutzer die Nachricht noch gar nicht gesehen hat.

Leitet man eine Nachricht aus einem Chat, in dem selbstlöschende Nachrichten aktiviert sind an einen Chat weiter, in dem das neue Feature nicht aktiviert ist, bleibt sie dort auch nach Ablauf der 7 Tage sichtbar.

Fotos bleiben unter Umständen auf dem Smartphone erhalten

Erstellt ein Nutzer ein Backup der Chat-History bevor eine selbstlöschende Nachricht verschwunden ist, wird sie im Backup gespeichert. Wir das Backup zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt, verschwinden die entsprechenden Nachrichten.