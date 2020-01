So sucht man Nachrichten und Fotos in WhatsApp

Millionen Menschen nutzen täglich WhatsApp zur Kommunikation mit Familie, Freunden und Kollegen. Dabei sammeln sich zahlreiche Informationen wie Adressen oder Termine an, die schon nach kurzem Hin- und Herschreiben aus dem Sichtbereich des Smartphone-Bildschirms verschwinden.

Möchte man einige Tage oder Wochen später eine Adresse oder verabredete Uhrzeit nachschlagen, kann man schnell an der großen Mengen an Text verzweifeln, durch die man scrollen muss. Glücklicherweise bietet WhatsApp inzwischen eine Suchfunktion an.

Alle WhatsApp-Chats durchsuchen

Man hat sich vor Wochen mit irgendjemandem über eine neue Serie, oder einen Reisetipp ausgetauscht, aber man weiß nicht mehr, wann man darüber gesprochen hat, oder mit wem. In solchen Fällen hat man die Möglichkeit, alle WhatsApp-Chats nach einem Stichwort zu durchsuchen.

Die Android-Version hat dafür in der Chat-Übersicht eine Lupe. Dort gibt man ein Stichwort ein und bekommt alle Chats aufgelistet, die dieses Wort enthalten. Die jeweiligen Textzeilen und der zugehörige Chat-Name werden in einer Liste angezeigt.