Wie man in WhatsApp die Schriftart ändert und Text formatiert

Italic, Bold, Strikethrough, Monospace

Um Text kursiv darzustellen, muss am Beginn und am Ende der gewünschten Textpassage ein Unterstrich gesetzt werden. Und zwar genau so:

_italic_ ergibt italic

Selbiges, nur mit anderen Zeichen, gilt für Bold, Durchgestrichen und der Typewriter-Schriftart.

*bold* ergibt bold

~durchgestrichen~ ergibt durchgestrichen

```Monospace``` ändert die Schriftart auf eine Monospace-Font, die so ähnlich wie eine Old-Typewriter-Schriftart aussieht.

Formatieren über das Auswahlmenü

Wer nicht auf die Shortcuts zurückgreifen will, kann auch den gewünschten Text markieren und im Pop-up-Menü das Drei-Punkte-Menü auswählen. Dann erscheinen die Formatierungsmöglichkeiten in einem weiteren Auswahlmenü. Die gewünschte Option auswählen und fertig.