So lassen sich WhatsApp-Nachricht an die Familie programmieren

Wer mit seiner Familie, seiner Freundin, seinen Eltern, seinen besten Freunden in regelmäßigen Kontakt bleiben will, beginnt den neuen Tag oft schon mit einem WhatsApp-Gruß. Doch nicht immer findet sich die Zeit dafür und der Programmierer Kartik Nighania hat für dieses Problem jetzt eine Lösung gefunden: Warum nicht einfach Nachrichten für WhatsApp, die zu bestimmten Zeiten versendet werden, vorprogrammieren?



Er hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Medium veröffentlicht, die sich auch dafür eignet, das Programmieren einfach einmal auszuprobieren. In seinem Tutorial lernt man, wie man mit einem Python-Skript eine WhatsApp-Nachricht in der Früh verschicken kann. Bei dem Tutorial lernt man, wie man den Code auch so verändern kann, dass man damit eigene, personalisierte Nachrichten verschicken kann. Benötigen tut man dafür Twilio, AWS Lambda, WhatsApp und Python.

Dieses Projekt eignet sich vor allem auch für Schülerinnen und Schüler, die erste Schritte im Programmieren mit Python ausprobieren wollen und das anhand eines konkreten Projektes tun möchten.